Стало известно, как вырастут тарифы для населения и организаций Карелии

Государственный комитет по ценам и тарифам Карелии составил прогноз роста тарифов на электричество, теплоэнергию, водоснабжение и газ для населения и организаций республики.

Ожидаемые показатели содержатся в информации госкомитета, подготовленной к заседанию бюджетной комиссии в Минфине Карелии.

Согласно прогнозу, рост тарифа на электрическую энергию для населения со второго полугодия 2020 года «не превысит 5% в соответствии со Сценарными условиями прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы», говорится в документе.

Такой же рост ожидается в 2021 и 2022 годах.

Увеличение розничных цен на сжиженный и природный газ, реализуемый населению, со второго полугодия 2020 года, а также со второго полугодия 2021 и 2022 годов прогнозируется в размере не более 4%.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".