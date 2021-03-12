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Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в России

Новости. Общество
20:40, 13 Марта 2021
фото: © freepik.com
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Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали "корейцы" Hyundai и Kia, а также японская Toyota.

Об этом сообщили РИА Новости страховщики, причем чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.

Кроме того, страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

"В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima... А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris - неизменные участники подобных рейтингов", - прокомментировал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

Примечательно, что число угонов год к году у опрошенных компаний преимущественно снизилось.

"Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС", - пояснил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.

Кроме того, в "РЕСО-Гарантии" указали, что основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, где у страховщика самые большие портфели по автострахованию. в "Росгосстрахе" больше всего страховых случаев по риску "угон" было зафиксировано в северной столице.

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