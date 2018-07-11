Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:26, 11 Июля 2018

Стало известно, какие дороги отремонтируют за счет увеличения Дорожного фонда Карелии

По теме

Названы муниципалитеты Карелии, улучшившие управление своими финансами
11.07.18 10:01
Ваша квартира в зачет новой
11.07.18 10:00
В Карелии работодатели откроют дополнительно более 5 тысяч вакансий
11.07.18 09:34
Все новости
Загрузка...

Комитет по бюджету парламента Карелии одобрил проект изменений в республиканском бюджете на 2018 год, согласно которым увеличится объем регионального Дорожного фонда.

Как сообщили деловой интернет-газете "Вести Карелии" в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии, объем Дорожного фонда увеличен на 10,7 млн рублей.

На ремонт каких дорог направят эти средства, можно узнать вот здесь.

По теме

Названы муниципалитеты Карелии, улучшившие управление своими финансами
11.07.18 10:01
Ваша квартира в зачет новой
11.07.18 10:00
В Карелии работодатели откроют дополнительно более 5 тысяч вакансий
11.07.18 09:34
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
04.07.2018, 10:47
В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка
04.07.2018, 14:01
Артур Парфенчиков откроет рыбный магазин в Петрозаводске

Аналитика

09.07.2018 13:36
Политкухня
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 4
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 6
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»