09:26, 11 Июля 2018
Стало известно, какие дороги отремонтируют за счет увеличения Дорожного фонда Карелии
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Комитет по бюджету парламента Карелии одобрил проект изменений в республиканском бюджете на 2018 год, согласно которым увеличится объем регионального Дорожного фонда.
Как сообщили деловой интернет-газете "Вести Карелии" в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии, объем Дорожного фонда увеличен на 10,7 млн рублей.
На ремонт каких дорог направят эти средства, можно узнать вот здесь.
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