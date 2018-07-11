Стало известно, какие дороги отремонтируют за счет увеличения Дорожного фонда Карелии

Комитет по бюджету парламента Карелии одобрил проект изменений в республиканском бюджете на 2018 год, согласно которым увеличится объем регионального Дорожного фонда.

Как сообщили деловой интернет-газете "Вести Карелии" в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии, объем Дорожного фонда увеличен на 10,7 млн рублей.

На ремонт каких дорог направят эти средства, можно узнать вот здесь.