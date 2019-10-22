Стало известно, какие объекты были достроены в Карелии в 2019 году

За 9 месяцев 2019 года в Карелии было введено в действие 965 зданий жилого назначения и 49 других объектов недвижимости.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-сентябрь 2019 года.

В числе построенных объектов 34 здания, которые Карелиястат квалифицирует как «коммерческие». Кроме того, в перечень новостроек включены 2 здания промышленного назначения, 2 – сельскохозяйственного, 7 – административного.

Подробности читайте в интрнет-газете "Вести Карелии".