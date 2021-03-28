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Стало известно, когда начнут давать ипотеку на строительство частных домов

Новости. Общество
16:31, 29 Марта 2021
фото: © Митя Алешковский/ТАСС
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Ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) начнут выдавать в этом году, но процентная ставка будет выше, чем обычно.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Поговорили с Центральным банком, Сбербанком, с (главой Сбербанка Германом) Грефом лично … провели ряд встреч и договорились все-таки в этом году выпустить такой ипотечный продукт. Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный … Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом", - рассказал зампред в субботу журналистам.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым в январе-феврале 2021 года в Карелии основная доля жилищного строительства – более 71% - была обеспечена за счет ИЖС.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-29 17:14:12
А что же ставку то повышают? Доходы не растут, а ставки растут?
Беня
2021-03-29 17:33:33
zanoza, это не к Грефу, это к Набибулиной. Спроси вот шо она учетную ставку подняла? Она правда скажет шо инфляцию таргетировала. Но на самом деле после объявления санкций буржуи с нашинских облигаций сливались. В процессе слива приподняли бакс, шоб кому-нибуть не показалась слишком заманчивой идея встать по баксу в длинную, она приподняла ставочку. Как-то так, типа того, плюс-минус туда-сюда :)
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