Стало известно, когда начнут давать ипотеку на строительство частных домов

Ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) начнут выдавать в этом году, но процентная ставка будет выше, чем обычно.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Поговорили с Центральным банком, Сбербанком, с (главой Сбербанка Германом) Грефом лично … провели ряд встреч и договорились все-таки в этом году выпустить такой ипотечный продукт. Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный … Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом", - рассказал зампред в субботу журналистам. Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым в январе-феврале 2021 года в Карелии основная доля жилищного строительства – более 71% - была обеспечена за счет ИЖС. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".