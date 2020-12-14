Стало известно, когда травмпункт Петрозаводска начнет работать круглосуточно

В здании травмпункта на улице Антикайнена завершаются ремонтные работы.

На сегодняшний день в травмпункте уже отремонтированы смотровые кабинеты, рентген-кабинет, гипсовая, коридор. Проводятся работы во входной зоне и в регистратуре, туалетах, холле и на лестнице. Ремонт, на который Минздрав выделил 7 млн рублей, планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

"Все мы прекрасно помним начало 2020 года. Тогда за первые сутки из-за гололёда в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи поступила почти сотня петрозаводчан с переломами и другими травмами. Одно это отделение не могло справиться с такой нагрузкой, тем более что работало до 16 часов. Для медицины период новогодних "каникул" всегда сложный. Поэтому именно тогда оперативно было принято временное решение распределить потоки пациентов по нескольким медицинским организациям, в том числе по поликлиникам, несмотря на новогодние праздники", - пишет глава Минздрава.

По словам Михаила Охлопкова, побывав в травмпункте на улице Антикайнена еще в конце 2019 года, он увидел, что условия там далеки от нормальных, помещения давно нуждаются в ремонте. Комплексного капитального ремонта, не сегментами, здесь не было со дня открытия в 1988 году. Тогда и было принято решение о ремонте.

"С 30 декабря травмпункт будет работать круглосуточно, что позволит обеспечить травматологическую помощь амбулаторным больным в новогодние праздники", - уверен министр.