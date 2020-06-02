Стало известно, когда заработают кинотеатры и музеи

Российские кинотеатры и музеи смогут начать работать в середине июля.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка", - отметил вице-премьер.

Он отметил, что также в это время смогут открыться и музеи, им для подготовки к приему посетителей потребуется полтора месяца. При этом на первом этапе музеи не смогут проводить полноценные экскурсии.

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