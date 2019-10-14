Стало известно, кому принадлежит арестованный деловой центр в Петрозаводске

Служба судебных приставов наложила арест на административное здание, принадлежащее петрозаводской фирме "Промышленный альянс" из-за долга по займу на сумму почти 96 млн рублей.

Фирму в должности исполнительного директора возглавляет известный в Петрозаводске бизнесмен Дмитрий Макеев. Ее учредителями являются мама предпринимателя - Валентина Макеева и основатель популярной когда-то газеты "Все" Константин Николаевский.

О причинах финансовых проблем и цене продажи ее имущества компании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".