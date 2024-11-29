В Карелии арестовали 4 партии опасной рыбы

У рыбы истёк срок годности, кроме того, были нарушены условия хранения рыбной продукции.

За 9 месяцев текущего года инспекторы Роспотребнадзора Карелии проверили 38 предпринимателей, которые занимаются реализацией рыбной продукции. Было проверено также 80 объектов.

Нарушения обязательных требований к продукции выявили на 2 объектах: там продавалась рыбная продукция с истёкшими сроками годности, кроме того, товар не содержал информации для потребителя и были нарушены условия его хранения.

В ходе контрольных мероприятий взяли 43 пробы для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз на соответствие требованиям законодательства.

За 9 месяцев текущего года в исследованных образцах рыбной продукции экспертиза не выявила превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, радионуклидов, физико-химические показатели соответствуют требованиям законодательства, отметили в надзорном ведомстве.

В результате надзорных мероприятий ведомство наложило арест на 4 партии рыбы и рыбной продукции весом 6,86 кг.

Управление проводит процедуру привлечения виновных лиц к административной ответственности.