Стало известно, "кто виноват" в сокращении инвестиций в экономику Карелии

На сокращение инвестиций в основной капитал, произошедшее в Карелии в 2020 году, больше всего повлиял спад в сферах общепита, транспортировки и хранения.

Это следует из отчета Карелиястата об основных итогах инвестиционной деятельности за январь-сентябрь.

Больше всего сократились объёмы инвестиций в транспортировку и хранение (в 2,3 раза), а также в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,8 раза).

Но есть и такие сферы бизнеса, где инвестиции выросли в несколько раз.

Обо всем этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".