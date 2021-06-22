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Стало известно, куда пойдут дополнительные доходы бюджета Петрозаводска

Новости. Общество
12:58, 23 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Дополнительные доходы бюджета Петрозаводска будут направлены, в том числе, на работы по ремонту учреждений и благоустройству города.

Об этом сообщила сегодня заместитель главы Петрозаводска, руководитель комитета финансов Елена Логинова на заседании Петросовета при обсуждении вопроса об изменениях в бюджете на 2021 год.

По ее словам, объем дополнительных доходов составит 395 млн рублей. Из них 350 млн — финансовая помощь из республиканского бюджета.

«Указанные средства позволят выполнить ремонтные работы в наших бюджетных учреждениях, скомплектовать оборудование и обеспечить функционирование муниципальных учреждений — детских садов и школ», — сказала Логинова.

Кроме того, деньги пойдут на ямочный ремонт дорог, организацию контейнерных площадок, демонтаж аварийно-опасных и самовольно установленных сооружений, снос аварийных деревьев, установку дорожных искусственных неровностей, приобретение остановочных комплексов, ремонт детских площадок и ряд других нужд.

Куда еще направят дополнительное финансирование, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-06-23 13:36:25
Без московских денег не обойдется, - подозревает кот.
David.
2021-06-23 13:14:28
У вас глобальные инфраструктурные проблемы, а они опять на всякую хрень их потратят!
Гость
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