Стало известно, куда пойдут дополнительные доходы бюджета Петрозаводска

Дополнительные доходы бюджета Петрозаводска будут направлены, в том числе, на работы по ремонту учреждений и благоустройству города.

Об этом сообщила сегодня заместитель главы Петрозаводска, руководитель комитета финансов Елена Логинова на заседании Петросовета при обсуждении вопроса об изменениях в бюджете на 2021 год.

По ее словам, объем дополнительных доходов составит 395 млн рублей. Из них 350 млн — финансовая помощь из республиканского бюджета. «Указанные средства позволят выполнить ремонтные работы в наших бюджетных учреждениях, скомплектовать оборудование и обеспечить функционирование муниципальных учреждений — детских садов и школ», — сказала Логинова. Кроме того, деньги пойдут на ямочный ремонт дорог, организацию контейнерных площадок, демонтаж аварийно-опасных и самовольно установленных сооружений, снос аварийных деревьев, установку дорожных искусственных неровностей, приобретение остановочных комплексов, ремонт детских площадок и ряд других нужд. Куда еще направят дополнительное финансирование, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».