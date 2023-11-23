Стало известно, на какой стадии находится строительство детского сада в поселке Калевала

Работы в будущем учреждении на 300 мест идут полным ходом.
В официальном паблике Калевальского района рассказали о ходе строительства детского сада на 300 мест в поселке Калевала.
По состоянию на 23 ноября 2023 года специалисты АО «КСМ» выполнили работы по монтажу цокольного этажа и цокольного перекрытия, отметили в группе.
Специалисты приступили к работам по установке первого этажа. К границам земельного участка подвели сети коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).
Кроме того, ведутся работы по устройству сетей электроснабжения. В границах земельного участка частично выполнили работы по устройству дренажа.
«До конца текущего года планируется завершить работы по монтажу всего здания», — рассказали в источнике.
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