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Стало известно, на сколько подорожал отдых на российском юге

Новости. Общество
19:40, 15 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В этом году стоимость проживания в Крыму чуть выше, чем в Краснодарском крае.

РИА Новости со ссылкой на сайт Суточно.ру рассказали о подорожании в этом году стоимости проживания на российском юге. В целом аренда жилья станет на 15 процентов дороже, чем в прошлом году.

"Стоимость проживания на курортах Крыма и Краснодарского края за год выросла примерно одинаково, в Крыму она выше, но не критично – в среднем на пять-десять процентов. Если говорить о главных курортах регионов, Ялта обогнала Сочи – аренда здесь стоит дороже в среднем на пять процентов", – комментирует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья.

В среднем в Крыму в этом году проживание обходится в 3110 рублей в сутки. За год подорожание составило 14 процентов.

Дороже всего на полуострове аренда в Форосе – 4130 рублей за сутки. На втором месте – Новый Свет (3950 рублей), на третьем – Орджоникидзе (3560 рублей). Далее идет Ялта – со средней стоимостью в 3480 рублей. Дешевле всего в Евпатории и Судаке: 2720 и 2460 рублей соответственно.

На курортах Краснодарского края аренда жилья в сутки в среднем стоит 2890 рублей. Прирост за год составил 15 процентов.

Самое дорогое проживание – в Сочи (3310 рублей), Лазаревском (три тысячи рублей) и Геленджике (2990 рублей). В Адлере сутки в среднем стоят 2850 рублей, в Анапе – 2570 рублей, в Ейске – 2250 рублей.

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