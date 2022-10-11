Стало известно, на сколько продлят программу льготной ипотеки

В России льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов», — сообщил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что этот механизм постепенно будут сворачивать, но одновременно в стране расширят доступ к семейной ипотеке под шесть процентов — она станет основным инструментом. Планируется, что в следующем году ее распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.