Стало известно, на сколько вырастут социальные и другие пенсии в Карелии с 1 апреля

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 6,1%, в результате, средний размер таких пенсий в Карелии составит 10610 рублей.

Это следует из разъяснений постановления правительства РФ об индексации социальных пенсий, подготовленного карельским отделением Пенсионного фонда.

По данным ПФР, средний размер социальной пенсии в Карелии в 2020 году составлял 10 тыс. рублей. Получателями таких пенсий являются 14,1 тыс. жителей республики. Одновременно будут повышены пенсии и другим категориям граждан. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".