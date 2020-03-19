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Стало известно, на сколько вырастут социальные и другие пенсии в Карелии с 1 апреля

Новости. Общество
09:47, 20 Марта 2020
фото: © ТАСС / Александр Некрасов
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Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 6,1%, в результате, средний размер таких пенсий в Карелии составит 10610 рублей.

Это следует из разъяснений постановления правительства РФ об индексации социальных пенсий, подготовленного карельским отделением Пенсионного фонда.

По данным ПФР, средний размер социальной пенсии в Карелии в 2020 году составлял 10 тыс. рублей. Получателями таких пенсий являются 14,1 тыс. жителей республики.

Одновременно будут повышены пенсии и другим категориям граждан.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Козьма
2020-03-20 10:03:04
Это не интересно . Насколько цены подскочат из-за "нефтяных " проблем и обвала рубля , хотелось бы услышать .
Гость
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