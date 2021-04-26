Стало известно, на сколько выросла торговая наценка в магазинах в Карелии

Средний уровень торговой наценки в магазинах в Карелии в первом квартале 2021 года превысил 24% - он вырос более чем на 2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
Это следует из результатов опросов руководителей торговых организаций, проведенных Карелиястатом.
По словам респондентов, даже несмотря на рост торговой наценки, она на 19% меньше, чем нужно «для обеспечения возмещения издержек и получения прибыли», говорится в отчете Карелиястата.
Сколько ритейлеров собираются увеличить наценку, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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