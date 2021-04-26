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Стало известно, на сколько выросла торговая наценка в магазинах в Карелии

Новости. Общество
11:22, 27 Апреля 2021
фото: pixabay
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Средний уровень торговой наценки в магазинах в Карелии в первом квартале 2021 года превысил 24% - он вырос более чем на 2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Это следует из результатов опросов руководителей торговых организаций, проведенных Карелиястатом.

По словам респондентов, даже несмотря на рост торговой наценки, она на 19% меньше, чем нужно «для обеспечения возмещения издержек и получения прибыли», говорится в отчете Карелиястата.

Сколько ритейлеров собираются увеличить наценку, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-04-27 12:31:46
Предполагаю, монополизация и картельный сговор позволяет устанавливать торговые наценки, которые не коррелируют с затратами логистики, качеством хранения и обслуживания потенциальных покупателей. Так называемые контрсанкции привели к такому положению дел. Кому выгодно? Очень узкой группе лиц, оная естественно материально "благодарит" тех, кто создал такую ситуацию.
Вася
2021-04-27 12:30:27
Настя Каменских без трусов взволновала фанатов
кир
2021-04-27 12:00:16
Пофиг совсем. Для занозы истерика.
театральный критик
2021-04-27 11:52:24
Не голодают. А пенсы тем более.
Гость
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