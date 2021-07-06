Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов, ушедший в отставку на прошлой неделе, возглавил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия.

Об этом сообщается в официальной группе МФЦ Вконтакте.



«Для меня большая честь возглавить ГБУ РК МФЦ, и я очень хорошо представляю, какая это ответственность. Я здесь для того, чтобы поддержать изменения и трансформацию, и основную свою роль вижу в повышении качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг. Вместе мы сможем выйти из зоны комфорта и достичь новых высот», - прокомментировал Перов свое назначение.