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Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Новости. Общество
06:55, 07 Июля 2021

Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов, ушедший в отставку на прошлой неделе, возглавил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия.

Об этом сообщается в официальной группе МФЦ Вконтакте.
 
«Для меня большая честь возглавить ГБУ РК МФЦ, и я очень хорошо представляю, какая это ответственность. Я здесь для того, чтобы поддержать изменения и трансформацию, и основную свою роль вижу в повышении качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг. Вместе мы сможем выйти из зоны комфорта и достичь новых высот», - прокомментировал Перов свое назначение.

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