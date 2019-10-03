16:37, 03 Октября 2019
Стало известно, о чем договариваются собственники "Кареллеспрома" после приватизации
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ООО "Карелия Палп", купившее госпакет акций "Кареллеспрома", рассчитывает на сотрудничество со вторым собственником холдинга – компанией Segezha Group.
Об этом говорится в совместном заявлении двух владельцев "Кареллеспрома".
По их словам, "Кареллеспром" поможет им обеспечить сырьевой базой два ключевых предприятия Карелии – Сегежский и Кондопожский ЦБК. Первый принадлежит Segezha Group, второй инвестируется "Карелия Палп".
Обе компании заявили о давних "партнерских отношениях" и "схожих подходах к ведению бизнеса".
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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