Стало известно, о чем договариваются собственники "Кареллеспрома" после приватизации

ООО "Карелия Палп", купившее госпакет акций "Кареллеспрома", рассчитывает на сотрудничество со вторым собственником холдинга – компанией Segezha Group.

Об этом говорится в совместном заявлении двух владельцев "Кареллеспрома".

По их словам, "Кареллеспром" поможет им обеспечить сырьевой базой два ключевых предприятия Карелии – Сегежский и Кондопожский ЦБК. Первый принадлежит Segezha Group, второй инвестируется "Карелия Палп".

Обе компании заявили о давних "партнерских отношениях" и "схожих подходах к ведению бизнеса".

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