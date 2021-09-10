Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»

По сообщениям СМИ, известный российский актер Владимир Яковлев умер еще 27 августа.

О причинах смерти 63-летнего Владимира Яковлева в открытых источниках данных нет, сообщает Росбалт.

Владимир Яковлев окончил театральное училище имени Щепкина, играл в Малом театре и Театре «Модерн», но больше его привлекала карьера киноартиста.

Актер был очень востребован, сыграл более чем в 170 полнометражных картинах и сериалах, в том числе - «Интерны», «Карпов», «Глухарь», «Ледников», «Дикий», «По ту сторону смерти», «Погоня за тенью», «Меч».

Последней работой Владимира Яковлева стала роль Кашина в исторической драме «Мятеж», сыгранная в 2020 году.