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Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»

Новости. Общество
21:40, 11 Сентября 2021
фото: кадр из сериала Интерны

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По сообщениям СМИ, известный российский актер Владимир Яковлев умер еще 27 августа.

О причинах смерти 63-летнего Владимира Яковлева в открытых источниках данных нет, сообщает Росбалт.

Владимир Яковлев окончил театральное училище имени Щепкина, играл в Малом театре и Театре «Модерн», но больше его привлекала карьера киноартиста.

Актер был очень востребован, сыграл более чем в 170 полнометражных картинах и сериалах, в том числе - «Интерны», «Карпов», «Глухарь», «Ледников», «Дикий», «По ту сторону смерти», «Погоня за тенью», «Меч».

Последней работой Владимира Яковлева стала роль Кашина в исторической драме «Мятеж», сыгранная в 2020 году.

 

 

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