Стало известно, почему Петрозаводску третий год не выдают паспорт готовности к отопительному сезону

В Минстрое республики назвали причину невыдачи столице Карелии паспорта готовности к отопительному сезону.

Как рассказал заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Александр Федоричев, Петрозаводску третий год не выдают паспорт готовности к отопительному сезону только по одной причине.

«В районе „Авангарда“ на Ключевой есть тепловая сеть, которая сейчас принадлежит одной женщине и ее шести несовершеннолетним детям. Ранее собственником был их муж и отец, который скончался. Были решения суда, обязывающие его получить нужные документы для эксплуатации сети, например, заключение экспертизы промышленной безопасности. Он их не исполнял», - пояснил замминистра.

Вдова с детьми эксплуатировать эту сеть не имеет права. Это означает, что без отопления рискуют остаться сотни петрозаводчан. Сейчас в Минстрое рассматривают следующие варианты: либо выкупить этот трубопровод, либо построить новый и передать его сетевой организации.

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