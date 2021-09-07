Стало известно, почему погиб глава МЧС

Погибший на учениях в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора телеканала, сорвавшегося со скалы во время съемки репортажа.

Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Про Зиничева. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – написала Симоньян в Telegram.

«Погиб как спасатель. Земля пухом», – добавила она.