Стало известно, почему травмпункт в Петрозаводске приостановил круглосуточную работу

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, почему травмпункт в Петрозаводске приостановил круглосуточную работу и назвал медучреждение, куда обращаться с травмами.

В ходе прямой линии с главой Карелии Артуром Парфенчиковым был задан вопрос о причинах приостановки круглосуточной работы травмпункта в Петрозаводске.

На заданный вопрос ответил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который также принял участие в прямой линии.

Охлопков подтвердил, что травмпункт, который ранее принимал пациентов круглосуточно, сократил часы работы до 15.00. Связано это с ремонтом помещений медучреждения.

"Я неоднократно посещал травмпункт, - сказал Михаил Охлопков. – Отмечу, что первый этаж там в совершенно безобразном состоянии, второй этаж еще более менее. Все требует ремонта. Мы выделили деньги на проведение ремонтных работ. Приведем помещения в порядок, а обещанное оборудование уже передали. Ремонт планируется завершить в августе".

На данный момент, по словам главы Минздрава Карелии, травмпункт принимает пациентов до 15.00 в бесплатном режиме, а с 15.00 до 19.00 ведет платный прием в рамках профосмотра, которые были приостановлены в поликлиниках из-за пандемии коронавируса.

"После 15.00 с травмами надо обращаться в БСМП, - сказал Охлопков. - Когда сделаем ремонт, травмпункт будет работать, как раньше, в круглосуточном режиме".