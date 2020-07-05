890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Огромный медведь напугал автомобилистов на трассе в Карелии (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:04
Парфенчиков: Лучше повременить с семейными встречами 3
Сегодня 10:18
В Карелии нашли тело пенсионерки, пропавшей с мужем на рыбалке 1
05.07.2020 20:57
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО) 6
Сегодня 07:15

Стало известно, почему травмпункт в Петрозаводске приостановил круглосуточную работу

Новости. Общество
15:40, 06 Июля 2020
фото: © кадр из видео ГТРК "Карелия"
Загрузка...

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, почему травмпункт в Петрозаводске приостановил круглосуточную работу и назвал медучреждение, куда обращаться с травмами.

В ходе прямой линии с главой Карелии Артуром Парфенчиковым был задан вопрос о причинах приостановки круглосуточной работы травмпункта в Петрозаводске.

На заданный вопрос ответил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который также принял участие в прямой линии.

Охлопков подтвердил, что травмпункт, который ранее принимал пациентов круглосуточно, сократил часы работы до 15.00. Связано это с ремонтом помещений медучреждения.

"Я неоднократно посещал травмпункт, - сказал Михаил Охлопков. – Отмечу, что первый этаж там в совершенно безобразном состоянии, второй этаж еще более менее. Все требует ремонта. Мы выделили деньги на проведение ремонтных работ. Приведем помещения в порядок, а обещанное оборудование уже передали. Ремонт планируется завершить в августе".

На данный момент, по словам главы Минздрава Карелии, травмпункт принимает пациентов до 15.00 в бесплатном режиме, а с 15.00 до 19.00 ведет платный прием в рамках профосмотра, которые были приостановлены в поликлиниках из-за пандемии коронавируса.

"После 15.00 с травмами надо обращаться в БСМП, - сказал Охлопков. - Когда сделаем ремонт, травмпункт будет работать, как раньше, в круглосуточном режиме".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
f,shdfku
2020-07-06 16:03:51
экономия и оптимизация от Голиковой и Зурабова, забыли? Чем больше здохнет, тем больше денег на помощь Америке и процветающему западу
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде
29.06.2020, 08:36
За сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 30
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»