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Новости. Политика
15:41, 09 Января 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова

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Мы получили на руки и подробно проанализировали постановление Президиума Верховного суда РФ от 28 декабря 2018 года,  по которому судьи отменили собственное решение об оправдании Девлета Алиханова.

Совершенно жуткая история, которая произошла с Девлетом Алихановым, не знает аналогов в нашей стране. Чтобы человека сначала четыре года незаконно держали за решеткой, потом решением высшего судебного органа государства полностью оправдали и выпустили на свободу, а спустя три недели тем же составом судей отменили оправдание и вновь посадили, - такого публичного позора для судебной системы России никто и никогда не устраивал.  

Профессоры юриспруденции, коими являются члены Президиума Верховного суда России, столпы, на которых держится все российское правосудие, согласились на роль унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Они признали себя студентами-двоечниками, которые не знают азов права и судебного производства.  Понятно, что эта идиотская роль далась не просто так. Самое вероятное предположение – она оказалась результатом давления. Но это ничуть не умаляет сути произошедшего – жить в нашей стране становится страшно именно из-за таких решений.

Получается, они показывают, что независимого суда нет, законы не работают, в России действует телефонное право, и если, не дай бог, ты перешел дорогу кому-то мстительному и влиятельному, тебя могут арестовать ни за что и держать за решеткой, сколько захотят?  Выходит, как только запускаются нужные механизмы, и начинает двигаться каток, в нем  автоматом включаются все шестеренки системы – начиная с органов исполнительной власти и силовиков и заканчивая судами и системой исполнения наказания? И в круговой поруке участвуют все?

Сегодня многие спрашивают, а что все-таки написано в постановлении от 28 декабря, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение. Ведь должны же они были придумать какие-то мотивировки. Мы подробно изучили и проанализировали оба постановления – с оправданием и отменой оправдания, и предлагаем всем желающим ознакомиться с текстами.  

Подробнее об этом – в нашем материале.

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Комментарии

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кир2
2019-01-09 18:36:12
Решения ЕСПЧ есть , а человека на свободе нет . Что дальше ? Опять санкции , а ради чего . Опять гнилой Запад виноват ?
Жуков
2019-01-09 17:25:10
Просто прокурор был не уведомлен надлежащим образом, такое впечатление , что суд проходил в Гондурасе.
Гость
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