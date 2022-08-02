Стало известно, сколько лет нужно работать в Петрозаводске для получения места директора

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил 6800 резюме мидл- и топ-менеджеров и выяснил, в какой сфере можно быстрее всего стать директором.

За последние 7 лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей стал короче. Если мидл-менеджерами в Петрозаводске становятся и мужчины, и женщины, то до топовых позиций гораздо чаще добираются представители сильного пола. К таким выводам пришли в SuperJob..

В среднем стать директором в компании в Петрозаводске можно за 7,5 лет, а до уровня менеджера среднего звена – за 6,9 лет. Мужчины в среднем быстрее женщин достигают руководящих должностей. Например, директором по логистике женщина становится за 8 лет, а мужчина – за 7; финансовым директором мужчина за 8 лет, а женщина – за 9. При этом генеральными директорами женщины становятся быстрее: за 9 лет против 10 у мужчин.

По данным SuperJob, самый долгий карьерный путь у петрозаводчан – к должности директора по безопасности – стать им можно за 11 лет. Впрочем, за 7 лет он стал на порядок короче – в 2015 году директором по безопасности становились за 18 лет.

На втором месте по длительности построения карьеры в Петрозаводске – должность генерального директора. Стать первым лицом компании можно за 9,5 лет. Причем за 7 лет он стал на порядок быстрее: в 2015 году генеральным директором становились в среднем за 15 лет.

В IT в городе пусть к высокой должности тоже небыстрый: техническим директором можно стать за 9 лет, а директором по информационной безопасности и IT-директором – за 8 лет.

По данным SuperJob, быстрее всего стать топ-менеджером можно в маркетинге: карьерный путь до директора по рекламе и PR занимает 5,5 лет (а в 2015 году занимал 9 лет), в маркетинге (6 лет против 9 лет в 2015 году), в направлении развития и работе с клиентами (по 6 лет против 8 лет в 2015 году).

Также быстрее всего можно стать директором в логистике, закупках, направлении по качеству и продажах.

В среде директоров в Петрозаводске по-прежнему преобладает сильный пол: почти все высшие должности в российских компаниях в большинстве случаев занимают мужчины. Традиционно женской является лишь позиция директора по персоналу (73% из них — дамы). Незначительный численный перевес за женщинами также наблюдается на должностях финансового директора и директора по рекламе и PR (55% и 54% соответственно).