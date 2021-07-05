Стало известно, сколько свиней, кроликов и кур с петухами содержится в колониях Карелии

В колониях Карелии достигнуты существенные успехи в производстве продукции сельского хозяйства, сообщили в УФСИН республики.

Так, за первое полугодие 2021 года поставлено 23 тонны мяса, 4 тонны мясных субпродуктов, почти 99 тысяч штук куриных яиц.

Собственные пекарни полностью обеспечивают потребность учреждений в хлебопекарной продукции и макаронных изделиях.

Для питания осужденных Республики Карелия выращено почти 1,5 тонны огурцов.

В учреждениях УФСИН активно занимаются животноводством и птицеводством. Сейчас на хоздворах учреждений УФСИН содержатся 889 свиней и более 2400 кроликов. Численность птичьего поголовья достигает 1874 головы.

Обеспечение учреждений УФСИН Карелии продукцией собственного производства – не только возможность улучшения качества питания осужденных, но и создания дополнительных рабочих мест для осужденных с целью их успешной последующей ресоциализации.