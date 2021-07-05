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Стало известно, сколько свиней, кроликов и кур с петухами содержится в колониях Карелии

Новости. Общество
11:28, 06 Июля 2021
фото: Столица на Онего/ИК-9

В колониях Карелии достигнуты существенные успехи в производстве продукции сельского хозяйства, сообщили в УФСИН республики.

Так, за первое полугодие 2021 года поставлено 23 тонны мяса, 4 тонны мясных субпродуктов, почти 99 тысяч штук куриных яиц.

Собственные пекарни полностью обеспечивают потребность учреждений в хлебопекарной продукции и макаронных изделиях.

Для питания осужденных Республики Карелия выращено почти 1,5 тонны огурцов.

В учреждениях УФСИН активно занимаются животноводством и птицеводством. Сейчас на хоздворах учреждений УФСИН содержатся 889 свиней и более 2400 кроликов. Численность птичьего поголовья достигает 1874 головы.

Обеспечение учреждений УФСИН Карелии продукцией собственного производства – не только возможность улучшения качества питания осужденных, но и создания дополнительных рабочих мест для осужденных с целью их успешной последующей ресоциализации.

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Комментарии

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наташка
2021-07-06 12:42:56
Сколько петухов на зоне берлинского пациента ?
Off
2021-07-06 12:57:26
наташка,мужик .. ты точно в их числе . :)
однозначно
2021-07-06 12:20:29
Когда уже дмитриева отправят на строгий режим отбывать наказание ? Загостился в сизо. Усматриваю нарушение законности.
Off
2021-07-06 12:56:01
однозначно, надо сначала , пристройку снести ..незаконную , потом визжать о законности . :)
кир
2021-07-06 12:19:10
Давидка халат надел и не работает, - сказал кот. Деньги исправно получает.
театральный критик
2021-07-06 11:46:56
Сколько петухов ?
David.
2021-07-06 12:07:02
театральный критик, ты, да твой "кот" :)
кир
2021-07-06 11:39:20
ЯПлакаль. Образец общества для наших людей, - сказал кот. Прекрасно обходятся без чуждого для нас рынка.
Гость
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