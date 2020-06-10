Стало известно, сколько заявок жителей Карелии на кредитные каникулы одобрили банки

С 20 марта, когда стартовала программа кредитных каникул, банки в Карелии одобрили 550 заявок жителей республики.

Это следует из данных Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Всего с 20 марта по 3 июня банки рассмотрели более 6,1 тысяч заявок от физических лиц, из них 3,9 тысячи одобрили, в том числе одобрено более 550 обращений о предоставлении кредитных каникул.

Гораздо больше одобренных заявок на кредитные каникулы от предпринимателей.

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