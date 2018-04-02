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Новости. Общество
20:20, 02 Апреля 2018

Стало известно, сколько зарабатывают в "Доме-2"

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Теперь безработная российская молодежь стремится на телепроект, чтобы разбогатеть.

"Дом-2" принес не только любовь участникам реалити-шоу, но и большие деньги, рассказывает издание dni.ru.  Однако везет далеко не каждому.

Первые три месяца пребывания на проекте не оплачиваются совсем. Новичков бесплатно кормят и не берут с них денег за жилье. На этом все. Если удастся задержаться на шоу дольше, а это под силу только самым харизматичным, нагловатым и пробивным, то участнику будут начислять зарплату – от 20 до 200 тысяч рублей в месяц.

Звездам телестройки запрещено рассказывать о доходах на шоу. Но после того, как они уходят за ворота "Дома-2", становятся более словоохотливыми.

"Я уже давно не связан контрактом, поэтому могу сказать: да, ребята получают деньги. Любой труд должен быть оплачен. Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тысяч рублей", – подтвердил эту информацию звезда шоу Степан Меньщиков.

Также известно, что Ольга Рапунцель зарабатывала около 200 тысяч рублей, а Александр Задойнов — 100 тысяч. Сколотить неплохой капитал могут те, кто обосновывается на телепроекте семьями. Яркий пример – Марина Африкантова и ее мама Татьяна Владимировна. "Целый день тявкала, а мне платили, как старой бабке. Такой удар на себя брала… Почему мне платили 80? Я там охрипла. Тем более знаю, что той же Ольге Васильевне Гобозовой платили 130 тысяч рублей…" – рассказывала Татьяна Владимировна.

Отметим, что участникам "Дома-2" не нужно заучивать длинные реплики или следовать сценарию, его попросту нет на шоу. "Строителям" надо лишь круглые сутки вести активную жизнь. Остальное – работа многочисленных редакторов и продюсеров. Именно они направляют все истории и конфликты в нужное русло. Профессионалы умело разжигают страсти.

Со стороны жизнь на "Доме-2" кажется сказкой: конкурсы и призы в виде квартир-машин-путешествий, пластические операции, съемки в рекламе и для журналов, свадьбы, роды, лечение – все за счет проекта. Кроме того продюсеры шоу финансово помогают старожилам "Дома-2" в сложных жизненных ситуациях. К примеру, когда у Андрея Чуева отказали ноги, ему оплатили лечение.

К тому же "Дом-2" это еще и хорошая школа жизни. "Самое главное качество в жизни – чувство юмора. Умению смеяться над собой меня, участницу "Дома-2", научила 13 лет назад Ксюша Собчак", – признавалась в одном из интервью главная звезда нынешней телестройки Ольга Бузова.

Ее зарплата, кстати, не сравнима с теми крохами, что получают рядовые участники. Бузова, по слухам, зарабатывает в месяц только на "Доме-2" около 50 тысяч долларов – в 2018 году это приблизительно три миллиона рублей. Но абсолютным рекордсменом все еще остается Ксения Собчак. Ей платили 100 тысяч долларов.

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