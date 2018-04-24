15:14, 24 Апреля 2018
Стало известно, сохранит ли внешний вид бывший Дом офицеров в Петрозаводске после ремонта
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Памятник истории Петрозаводска, известный как Дом офицеров, в ходе капитального ремонта сохранит внешний архитектурный облик, но будет проведена внутренняя перепланировка.
Это следует из проектных решений, включенных в документацию для проведения аукциона по выбору строительной организации, которая будет ремонтировать здание.
Планируется сохранение "объемно-пространственной композиции трехэтажного здания Дома офицеров с сохранением конструктивной схемы, архитектурно-художественного оформления фасадов, в том числе местоположения, формы, размеров центрального портика с фронтоном на главном фасаде", - говорится в документации.
Подробнее о ремонте и сроках его окончания, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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