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Новости. Общество
15:14, 24 Апреля 2018

Стало известно, сохранит ли внешний вид бывший Дом офицеров в Петрозаводске после ремонта

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Памятник истории Петрозаводска, известный как Дом офицеров, в ходе капитального ремонта сохранит внешний архитектурный облик, но будет проведена внутренняя перепланировка.

Это следует из проектных решений, включенных в документацию для проведения аукциона по выбору строительной организации, которая будет ремонтировать здание.

Планируется сохранение "объемно-пространственной композиции трехэтажного здания Дома офицеров с сохранением конструктивной схемы, архитектурно-художественного оформления фасадов, в том числе местоположения, формы, размеров центрального портика с фронтоном на главном фасаде", - говорится в документации.

Подробнее о ремонте и сроках его окончания, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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David
2018-04-24 15:34:49
Уродливый сарай.
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