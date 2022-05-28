Стало известно, у кого в правительстве Карелии есть недвижимость за границей

«Столица на Онего» изучила декларации губернатора и министров, чтобы выяснить, кто из представителей власти заработал в прошлом году больше всех и у кого есть имущество за пределами России.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и представители регионального правительства раскрыли сведения о своей прибыли. На официальном сайте органов власти опубликованы данные об имуществе и доходах чиновников и членов их семей.

Артур Парфенчиков официально заработал в 2021 году 11,8 млн рублей. Самым обеспеченным министром стал глава Минтранса Сергей Щебекин. А постоянный представитель Республики Карелия при президенте страны Владимир Тимофеев задекларировал дом на Кипре и доход супруги в размере 32,9 млн рублей.

Недвижимость в другом государстве задекларирована также у представителя главы республики в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова. Он указал, что на правах общей собственности владеет земельным участком (594 кв. метра) и жилым домом (54 кв. метра) на территории Украины.

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