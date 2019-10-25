Стало известно, в каком возрасте россияне заводят первого ребенка

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Жители России решаются на первого ребенка в среднем в 25,9 лет, а 8 лет они это делали на год раньше.
"Средний возраст рождения первого ребенка в Российской Федерации на сегодняшний день 25,9 лет. Если мы говорим о молодых семьях, мы считаем по этому первого ребенка", - цитируют РИА Новости замглавы Минтруда РФ Алексея Вовченко.
По его словам, в 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял почти 25 лет. По его словам, подобная отсрочка на год - это очень серьезный сдвиг в сторону более позднего рождения детей и создания семьи, этот сдвиг влияет и на рождение вторых и последующих детей.
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