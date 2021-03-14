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Стало известно, за какую партию проголосовали бы читатели "Столицы на Онего", если бы выборы были в ближайшее воскресенье

Новости. Общество
10:28, 15 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Читатели "Столицы на Онего" назвали партию, за которую они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму и Заксобрание состоялись в ближайшее воскресенье.

В сентябре 2021 года нас ждут большие выборы. В Карелии избиратели смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, а также Заксобрания Карелии, а жители Петрозаводска еще и выбрать новый состав Петросовета.

Выборы будут проходить как по партийным спискам, так и в одномандатных округах, когда можно будет проголосовать за конкретных кандидатов, выдвинутых партиями или самовыдвиженцев.

Мы поинтересовались у читателей, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы были в ближайшее воскресенье.

В результате в опросе приняли участие 1606 человек.

Большинство – 350 человек (21%) – проголосовали за партию "Справедливая Россия – За правду!", вторую строчку заняла КПРФ с 333 голосами (20%), 183 респондента (11%) сообщили, что не пойдут на выборы.

Далее голоса распределились так:
- Единая Россия 162 (10%)
- Еще не решил 136 (8%)
- Испорчу бюллетень 114 (7%)
- Яблоко 102 (6%)
- Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 64 (3%)
- ЛДПР 55 (3%)
- Гражданская платформа 42 (2%)
- Коммунисты России 26 (1%)
- Новые люди 19 (1%)
- Партия РОСТА 15 (0%)
- Родина 5 (0%)

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-03-15 10:43:16
„Не важно кто голосует, важно - кто голоса подсчитывает“ — Иосиф Виссарионович Сталин российский революционер, советский политический, военный деятель :)

театральный критик
2021-03-15 10:42:35
Можете как угодно здесь кнопки нажимать, но бы будем править вами ВСЕГДА. :) Мы здесь власть
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