Станция переливания крови Петрозаводска изменила режим работы

Из-за праздничных дней в июне служба крови Карелии работает по новому графику.

Как сообщается в паблике станции переливания крови Петрозаводска, в период с 12 по 14 июня включительно и 24 июня в учреждении не будет осуществляться приём доноров.

11 июня в предпраздничный день прием доноров с 8 до 12 часов.

В остальные дни прием доноров с 8-13 по предварительной записи.

Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, станция переливания крови Петрозаводска проводит 6 июня акцию "Суббота доноров".