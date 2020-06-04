Станция переливания крови Петрозаводска изменила режим работы

Из-за праздничных дней в июне служба крови Карелии работает по новому графику.
Как сообщается в паблике станции переливания крови Петрозаводска, в период с 12 по 14 июня включительно и 24 июня в учреждении не будет осуществляться приём доноров.
11 июня в предпраздничный день прием доноров с 8 до 12 часов.
В остальные дни прием доноров с 8-13 по предварительной записи.
Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.
Напомним, станция переливания крови Петрозаводска проводит 6 июня акцию "Суббота доноров".
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