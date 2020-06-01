Станция переливания крови Петрозаводска проводит акцию "Суббота доноров"

Жителей Карелии приглашают пополнить запас донорской крови в ближайшую субботу.
Республиканская станция переливания крови 6 июня приглашает принять участие в донорской акции "Суббота доноров", пишут в паблике станции.
Время приема доноров в субботу с 08:00 – 12.00 часов по предварительной записи.
Запись на донацию по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.
Стоит отложить на 1 месяц визит на станцию переливания, если:
- вы отмечаете у себя любые признаки ОРВИ;
- вы посещали в последний месяц зоны повышенного риска (страны, регион, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции)
- вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последний месяц зоны повышенного риска (страны, регионы, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции).
Ранее сообщалось, что на петрозаводской станции переливания ждут доноров всех групп крови.
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