Станция переливания крови Петрозаводска проводит акцию "Суббота доноров"

Жителей Карелии приглашают пополнить запас донорской крови в ближайшую субботу.

Республиканская станция переливания крови 6 июня приглашает принять участие в донорской акции "Суббота доноров", пишут в паблике станции.

Время приема доноров в субботу с 08:00 – 12.00 часов по предварительной записи.

Запись на донацию по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Стоит отложить на 1 месяц визит на станцию переливания, если:

- вы отмечаете у себя любые признаки ОРВИ;

- вы посещали в последний месяц зоны повышенного риска (страны, регион, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции)

- вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последний месяц зоны повышенного риска (страны, регионы, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции).

Ранее сообщалось, что на петрозаводской станции переливания ждут доноров всех групп крови.