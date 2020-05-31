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Жителей Карелии просят пополнить запас донорской крови

Новости. Общество
10:07, 01 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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На петрозаводской станции переливания ждут доноров всех групп крови.

На 1 июня остро необходима донорская кровь О(I) Rh (-), А (II) Rh (+), В(III) Rh (+),АВ (IV) Rh (+), Rh (-). Недостаточно крови О(I) Rh (+), А (II) Rh (-), В(III) Rh (-), сообщается в паблике станции.

Прием доноров с 8 до 13 часов ежедневно по предварительной записи. Записаться на донацию можно по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, с 19 мая служба крови возобновила прием доноров из районов республики.

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