Жителей Карелии просят пополнить запас донорской крови

На петрозаводской станции переливания ждут доноров всех групп крови.

На 1 июня остро необходима донорская кровь О(I) Rh (-), А (II) Rh (+), В(III) Rh (+),АВ (IV) Rh (+), Rh (-). Недостаточно крови О(I) Rh (+), А (II) Rh (-), В(III) Rh (-), сообщается в паблике станции.

Прием доноров с 8 до 13 часов ежедневно по предварительной записи. Записаться на донацию можно по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, с 19 мая служба крови возобновила прием доноров из районов республики.