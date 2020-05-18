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Петрозаводская станция переливания крови возобновляет прием доноров из районов Карелии

Новости. Общество
09:22, 19 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Станция переливания крови Петрозаводска снимает ограничения, введенных из-за пандемии коронавируса.

С 19 мая служба крови начинает принимать доноров из районов республики. Их прием будет осуществляться по предварительной записи, сообщили в паблике петрозаводской станции переливания крови.

Запись на донацию по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

В службе крови напомнили, что стоит отложить на один месяц визит на станцию переливания, если:

- вы отмечаете у себя любые признаки ОРВИ;

- вы посещали в последний месяц зоны повышенного риска (страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции) или выезжали за пределы Карелии;

- были в контакте с кем-то, кто посещал в последний месяц зоны повышенного риска (страны за пределами РФ или из других регионов РФ, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции;

- были в контакте с лицами, заболевшими короновирусной инфекцией.

Накануне донации необходимо исключить из рациона жирную, жареную пищу, молочные продукты шоколад, бананы, финики.

Доноров ждут с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу Петрозаводск, улица Пирогова, 4А.

Ранее сообщалось, что петрозаводская станция переливания крови ждет доноров всех групп крови.

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Комментарии

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Изя
2020-05-19 10:20:25
Общ. транспорт не ходит практически , из районов не приехать не уехать , а они всё ждут доноров . До чего же Они закостенели , перестраивать свою работу , для дела , просто не хотят . Долго будут ждать доноров .
Гость
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