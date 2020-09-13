Станции переливания крови Петрозаводска срочно требуются доноры

Жителей Карелии приглашают пополнить запасы республиканской станции переливания крови.

На 14 сентября остро необходима донорская кровь O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АB(IV) Rh (-).

Доноров с Kell + антигеном временно на станции не принимают.

Забор плазмы временно приостановлен.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Напомним, станция переливания крови 19 сентября приглашает принять участие в акции "Суббота доноров".