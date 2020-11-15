Станция переливания крови Петрозаводска ищет доноров первой группы

На республиканской станции крови иссякли запасы первой группы с отрицательным резусом.

На 16 ноября станция остро нуждается в донорах крови O (I) Rh(-), недостаточно крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+/-), АB(IV) Rh (+/-), сообщается в паблике службы крови.

Прием доноров А(II) Rh(+) производится по предварительной записи по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Доноров ждут на станции в рабочие дни с 8 до 13 часов.

Акция "Суббота доноров" пройдет 21 ноября.