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Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах двух групп

Новости. Общество
10:00, 29 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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На республиканскую станцию переливания приглашают доноров первой и второй групп.

Как сообщается в паблике станции, на 29 июля существует острая необходимость в донорах О(I) Rh(+/-), A (II) Rh (+/-).

"Доноров данной группы крови просим в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови", - пишут в паблике.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно.

Записаться на донацию можно по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, жителей Карелии приглашают 8 августа на "Субботу доноров".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-29 10:15:22
Кир ,ты как путриот ,должен сдавать кровь ..хотя не надо у тебя и кровь гнилая .
кир
2020-07-29 10:21:02
Офф, предатель, всё врешь, самобытный.
Off
2020-07-29 10:43:16
кир, )))))
Гость
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