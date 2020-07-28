Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах двух групп

На республиканскую станцию переливания приглашают доноров первой и второй групп.

Как сообщается в паблике станции, на 29 июля существует острая необходимость в донорах О(I) Rh(+/-), A (II) Rh (+/-).

"Доноров данной группы крови просим в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови", - пишут в паблике.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно.

Записаться на донацию можно по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, жителей Карелии приглашают 8 августа на "Субботу доноров".