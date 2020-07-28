Жителей Карелии приглашают на "Субботу доноров"

Станция переливания крови Петрозаводска 8 августа присоединится к всероссийской акции.

Как сообщается в паблике станции, 8 августа состоится ежегодная всероссийская суббота доноров. В этот день прием будет осуществляться с 8 до 12 часов по предварительной записи.

Записаться на донацию можно по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Акция инициирована Федеральным медико-биологическим агентством и Министерством здравоохранения России. Кампания проводится именно летом, так как количество доноров в этот сезон значительно сокращается — люди, которые сдают кровь регулярно, уезжают в отпуска, а количество нуждающихся в переливаниях, наоборот, возрастает, уточнили в паблике Станции переливания кроки.

Ранее сообщалось, что на республиканскую станцию переливания приглашают доноров всех групп крови.