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Жителей Карелии приглашают на "Субботу доноров"

Новости. Общество
17:20, 28 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Станция переливания крови Петрозаводска 8 августа присоединится к всероссийской акции.

Как сообщается в паблике станции, 8 августа состоится ежегодная всероссийская суббота доноров. В этот день прием будет осуществляться с 8 до 12 часов по предварительной записи.

Записаться на донацию можно по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Акция инициирована Федеральным медико-биологическим агентством и Министерством здравоохранения России. Кампания проводится именно летом, так как количество доноров в этот сезон значительно сокращается — люди, которые сдают кровь регулярно, уезжают в отпуска, а количество нуждающихся в переливаниях, наоборот, возрастает, уточнили в паблике Станции переливания кроки.

Ранее сообщалось, что на республиканскую станцию переливания приглашают доноров всех групп крови.

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Комментарии

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Изя
2020-07-28 20:03:32
Утомили уже по-старинке работать . Сами к народу выезжайте , передвижные станции же есть .
кир
2020-07-28 18:38:30
Оплату за кровь, когда поднимите? Раньше на работе отгул давали.
Гость
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