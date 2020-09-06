Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров всех групп

Республиканской станции переливания необходимо пополнить запас донорской крови.

На 7 сентября остро необходима донорская кровь O(I) Rh (-), A(II) Rh (-), B (III) Rh (+), AB (IV) (-). Недостаточно крови O(I) Rh (+),A(II) Rh (+),B (III) Rh (-), AB (IV) (+), сообщается в паблике станции.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Напомним, станция переливания крови 19 сентября приглашает принять участие в акции "Суббота доноров".