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Станция переливания крови приглашает доноров отрицательных резусов всех групп

Новости. Общество
13:05, 20 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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На Республиканской станции переливания крови возникла повышенная потребность во всех группах с отрицательным резусом.

На 20 апреля станция переливания остро нуждается в донорах крови O (I) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Накануне Национального дня донора, 17 апреля, на станции прошла акция «Суббота доноров». В ней приняли 145 человек, кровь сдали 123 донора, было заготовлено почти 57 литров крови, пишут в паблике станции.

Ранее сообщалось, станция переливания крови в Петрозаводске изменила режим работы.

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