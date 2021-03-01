Станция переливания крови в Петрозаводске изменила режим работы

В будние дни прием доноров на республиканской станции переливания крови увеличен на час.

С 1 марта прием доноров в будние дни будет проводиться до 14:00, а не до 13, как ранее. Об этом сообщается в паблике станции.

На 2 марта для пополнения банка донорской крови приглашаются доноры всех групп крови. Существует повышенная потребность во всех группах крови с отрицательным резусом.

Доноров с Kell + временно не принимают.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Ранее сообщалось, что Республиканская станция переливания крови заготавливает антиковидную плазму из донорской крови.