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Станция переливания крови в Петрозаводске изменила режим работы

Новости. Общество
10:25, 02 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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В будние дни прием доноров на республиканской станции переливания крови увеличен на час.

С 1 марта прием доноров в будние дни будет проводиться до 14:00, а не до 13, как ранее. Об этом сообщается в паблике станции.

На 2 марта для пополнения банка донорской крови приглашаются доноры всех групп крови. Существует повышенная потребность во всех группах крови с отрицательным резусом.

Доноров с Kell + временно не принимают.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Ранее сообщалось, что Республиканская станция переливания крови заготавливает антиковидную плазму из донорской крови.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-02 10:34:53
Не поможет. Цену за кровь надо значительно увеличить, бестолочи.
Гость
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