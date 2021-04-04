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Станция переливания крови в Петрозаводске вновь остро нуждается в донорах

Новости. Общество
10:02, 05 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Служба крови Карелии ждет доноров всех групп.

На 5 апреля Республиканская станция переливания остро нуждается в донорах крови O(I) Rh(+/-), A(II) Rh(-), B(III) Rh(+/-), АВ (-). Недостаточно на станции крови A(II) Rh(+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Прием доноров осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 14:00.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Ранее сообщалось, в Карелии приставы приняли участие в акции "Милосердие" и стали донорами.

 

 

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Комментарии

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кир
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