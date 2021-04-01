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Приставы Карелии проявили милосердие

Новости. Общество
17:20, 02 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Карелии приставы приняли участие в акции "Милосердие" и стали донорами, сообщили в УФССП республики.

В последний день марта 16 сотрудников управления судебных приставов Карелии вновь сдали кровь. В ходе состоявшейся акции сотрудники карельского управления сдали свыше 6 литров крови. Это первая акция по сдаче крови в 2021 году.

Сдача крови проходила в мобильном пункте республиканской станции переливания крови.


© УФССП Карелии

Сегодня на республиканской станции переливания крови возникла повышенная потребность во всех группах крови с отрицательным резусом, в донорской крови нуждаются пациенты медицинских учреждений Петрозаводска и районов Карелии. Кровь нужна пострадавшим в ДТП, детям, находящимся на лечении в детской больнице, а также взрослым пациентам, которые находятся в стационарах и ждут плановых операций.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-02 17:22:25
Надо марикровать эту кровь и давать ее ..только педроссам ..иначе вымрет население . а энтих не жалко . :)
Гость
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