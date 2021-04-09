Старинная церковь в поселке Леппяниеми может превратиться в «туристическую жемчужину» Карелии

Старинная церковь в поселке Леппяниеми в Суоярвском районе пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.

Здание лютеранской церкви в поселке Леппяниеми и расположенный рядом с ним дом священника попали в число таких объектов недавно – в 2007 году, и многим в Карелии эти деревянные памятники финской архитектуры конца XIX столетия совсем неизвестны, поскольку поселок находится вдали от основных туристических потоков республики.

Между тем лютеранская церковь в Леппяниеми – это самый ближайший к Петрозаводску образец финского деревянного модерна, который приезжающим в Карелию туристам обычно показывают в Сортавале. Но Сортавальский район значительно меньше пострадал от двух войн между Советским Союзом и Финляндией, поэтому для Суоярвского района памятники Леппяниеми являются по-настоящему уникальными объектами, нуждающимися в особом внимании муниципальных и республиканских властей.

Сейчас о таком внимании говорить не приходится. Несмотря на свое довольно неплохое состояние, церковное здание в бывшей финской деревне выглядит давно заброшенным и бесхозным.

По словам члена секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры России Виталия Скопина, старинная финская церковь в Леппяниеми является настолько ценным архитектурным памятником, что в ближайшие годы его необходимо, как минимум, полностью обследовать, а затем восстановить утраченные и поврежденные элементы, чтобы он превратился в «туристическую жемчужину» Карелии.

Подробнее читайте в материале «Высший пилотаж финской архитектуры».