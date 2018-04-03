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Новости. Экономика
09:50, 03 Апреля 2018

Старт продаж третьего этапа строительства ЖК "Курс" на Варкауса

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Не секрет, что в ближайшее время на пересечении улиц  Варкауса-Мелентьевой будет красоваться жилой монолитный комплекс под смелым названием "Курс" на Варкауса.

Многие уже успели оценить преимущества данного комплекса и без сомнений приобрели свою квартиру именно там. И это понятно, плюсы жизни в данном комплексе можно перечислять бесконечно:

Во-первых, это расположение:

  • Первая береговая линия Онежского озера
  • Пять минут от центра города
  • Собственный парк и огороженная территория
  • Развитая инфраструктура комплекса (в шаговой доступности детские сады, школы, магазины, поликлиники)

Во-вторых, преимущества и выгоды дома:

  • Монолитный дом с дизайнерскими входными группами
  • Высокоскоростные лифты и большие колясочные зоны
  • Крышная котельная, круглый год горячая вода и отопление
  • Низкие коммунальные платежи
  • Крытый уличный паркинг

В-третьих, удобство квартир:

  • Удобные, продуманные планировки
  • Панорамные, теплые окна в пол
  • Универсальные видовые лоджии, выход на балкон из любой комнаты
  • И это еще не все. Будущих покупателей спешат обрадовать стартом продаж третьего малоэтажно этапа строительства. Планировки в данном доме значительно отличаются. Учтен тот факт, что в Петрозаводске дефицит квартир площадью более 70 кв.м. В ЖК Курс собраны разнообразные планировки для больших семей площадью более 76 кв.м.

Компания "Баренц Групп" очень хочет познакомить Вас с новым комплексом, а также рассказать о возможных вариантах оплаты.

Преимущества покупки квартиры в "ЖК Курс" от строительной компании новой волны "Баренц Групп":

  • Первый взнос - 0 рублей
  • Зачет вторичного жилья
  • Одобрение по двум документам
  • Заявка на ипотеку в офисе продаж Баренц Групп

За более подробными консультациями всех ждут по адресу: пересечение набережной Варкауса и ул. Мелентьевой, подробная информация на сайте КУРС на Варкауса или по телефону 8 (8142) 331-771.

На правах рекламы

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