Старт продаж третьего этапа строительства ЖК "Курс" на Варкауса

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Не секрет, что в ближайшее время на пересечении улиц Варкауса-Мелентьевой будет красоваться жилой монолитный комплекс под смелым названием "Курс" на Варкауса.
Многие уже успели оценить преимущества данного комплекса и без сомнений приобрели свою квартиру именно там. И это понятно, плюсы жизни в данном комплексе можно перечислять бесконечно:
Во-первых, это расположение:
- Первая береговая линия Онежского озера
- Пять минут от центра города
- Собственный парк и огороженная территория
- Развитая инфраструктура комплекса (в шаговой доступности детские сады, школы, магазины, поликлиники)
Во-вторых, преимущества и выгоды дома:
- Монолитный дом с дизайнерскими входными группами
- Высокоскоростные лифты и большие колясочные зоны
- Крышная котельная, круглый год горячая вода и отопление
- Низкие коммунальные платежи
- Крытый уличный паркинг
В-третьих, удобство квартир:
- Удобные, продуманные планировки
- Панорамные, теплые окна в пол
- Универсальные видовые лоджии, выход на балкон из любой комнаты
- И это еще не все. Будущих покупателей спешат обрадовать стартом продаж третьего малоэтажно этапа строительства. Планировки в данном доме значительно отличаются. Учтен тот факт, что в Петрозаводске дефицит квартир площадью более 70 кв.м. В ЖК Курс собраны разнообразные планировки для больших семей площадью более 76 кв.м.
Компания "Баренц Групп" очень хочет познакомить Вас с новым комплексом, а также рассказать о возможных вариантах оплаты.
Преимущества покупки квартиры в "ЖК Курс" от строительной компании новой волны "Баренц Групп":
- Первый взнос - 0 рублей
- Зачет вторичного жилья
- Одобрение по двум документам
- Заявка на ипотеку в офисе продаж Баренц Групп
За более подробными консультациями всех ждут по адресу: пересечение набережной Варкауса и ул. Мелентьевой, подробная информация на сайте КУРС на Варкауса или по телефону 8 (8142) 331-771.
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