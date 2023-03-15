Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»

Центр поддержки экспорта приглашает организации малого и среднего бизнеса Карелии принять участие в Региональном этапе конкурса «Экспортер года».

Конкурс проводится среди компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 13 апреля 2023 года включительно.

Номинации конкурса

«Экспортер года в сфере промышленности»;

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

«Экспортер года в сфере услуг»;

«Трейдер года»;

«Лучшая женщина — экспортер»;

«Прорыв года».

В каждой из номинаций будут определены номинанты и один победитель. Победителей конкурса в каждой номинации определит конкурсная комиссия из числа представителей органов государственной власти Республики Карелия, общероссийских общественных организаций (объединений) предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей конкурса «Экспортер года» прошлых лет, путем голосования.

Победители в каждой номинации получат памятные дипломы, сертификаты, дающие право на получение дополнительных услуг Центра поддержки экспорта, а также другие призы.

Кто может участвовать?

Экспортно ориентированные компании — экспортеры субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Карелии.

Как принять участие?

Заполните заявку. Участник может выбрать только одну из отраслевых номинаций и дополнительные «Прорыв года» и «Лучшая женщина — экспортер».

За дополнительной информацией можно обращаться в Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2, тел. (8-814-2) 67-20-64, эл. почта: info@export10.ru.