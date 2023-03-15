Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»

Центр поддержки экспорта приглашает организации малого и среднего бизнеса Карелии принять участие в Региональном этапе конкурса «Экспортер года».
Конкурс проводится среди компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 13 апреля 2023 года включительно.
Номинации конкурса
«Экспортер года в сфере промышленности»;
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
«Экспортер года в сфере услуг»;
«Трейдер года»;
«Лучшая женщина — экспортер»;
«Прорыв года».
В каждой из номинаций будут определены номинанты и один победитель. Победителей конкурса в каждой номинации определит конкурсная комиссия из числа представителей органов государственной власти Республики Карелия, общероссийских общественных организаций (объединений) предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей конкурса «Экспортер года» прошлых лет, путем голосования.
Победители в каждой номинации получат памятные дипломы, сертификаты, дающие право на получение дополнительных услуг Центра поддержки экспорта, а также другие призы.
Кто может участвовать?
Экспортно ориентированные компании — экспортеры субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Карелии.
Как принять участие?
Заполните заявку. Участник может выбрать только одну из отраслевых номинаций и дополнительные «Прорыв года» и «Лучшая женщина — экспортер».
За дополнительной информацией можно обращаться в Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2, тел. (8-814-2) 67-20-64, эл. почта: info@export10.ru.
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