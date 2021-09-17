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Стартовал второй день голосования

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фото: Столица на Онего

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Избирательные участки в Карелии будут открыты в субботу, 18 сентября, с 8.00 до 20.00.

Трехдневное голосование продолжается в Карелии. В Карелии избиратели голосуют за депутатов Государственной Думы и Законодательное собрание республики. В также регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

По всей республике открыты 462 избирательных участка. Кроме того, образованы 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

Голосование на выборах в Карелии проходит с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим проголосовать выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе замеряется температура. Также предусмотрены возможности для обработки рук антисептиком и соблюдения социального дистанцирования. По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

Выборы проходят в условиях тотального контроля. В Карелии работают 243 наблюдателя от кандидатов и 1543 наблюдателя от политических и избирательных объединений. «Единая Россия» выставила 485 наблюдателей, КПРФ – 14, ЛДПР – 53, «Партия Роста» – 416, партия «Справедливая Россия – За правду» – 181, партия пенсионеров – 394. Также за выборами наблюдают 552 субъекта общественного контроля.

Новинка выборов 2021 года – блогеры-наблюдатели. Они ведут свои каналы в соцсетях и мессенджерах и включены республиканской Общественной Палатой в число официальных наблюдателей. Они делятся информацией о происходящем на избирательных участках с подписчиками.

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