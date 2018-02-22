Статистики фиксируют рост розничной торговли в Карелии

Рост розничной торговли, начавшийся в Карелии в прошлом году после четырехлетнего кризиса, продолжился в январе 2018 года.

Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении республики за январь 2018 года.

Оборот розничной торговли в этом месяце составил 8,6 млрд рублей, что в товарной массе на 3,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".