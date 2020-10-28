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Статус резидентов Арктической зоны не лишает права на местные льготы предпринимателей Карелии

Новости. Экономика
09:20, 29 Октября 2020
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Минэкономразвития Карелии запустило на своем официальном сайте специальную рубрику "Арктическое предпринимательство: вопросы и ответы", где дает ответы на часто задаваемые вопросы предпринимателей, связанные со статусом резидентов Арктической зоны.

В частности, потенциальных резидентов интересует, возможно ли резидентам Арктической зоны (субъектам малого и среднего предпринимательства) рассчитывать на получение региональных субсидий.

"Конечно, да. Ограничений нет. Субъект малого и среднего предпринимательства может подать заявление и документы на возмещение затрат по аренде, коммунальным платежам, оборудованию и т.д.", - пояснили в министерстве.

Ответы на другие вопросы, связанные с Арктической зоной, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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